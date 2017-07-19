Житомирская власть штрафует перевозчиков за нарушение условий перевозки пассажиров в маршрутках

Житомирская власть штрафует частных перевозчиков за нарушение условий договора перевозки пассажиров в маршрутных такси – с 1 июня по 19 июля управления транспорта Житомирского городского совета наложило 22 штрафа на перевозчиков.

Об этом сегодня, 19 июля, сообщила начальник управления транспорта и связи городского совета Виктория Климчук-Побережник на заседании горисполкома, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, с июня стоимость проезда в маршрутных автобусах в Житомире выросла с 3 до 5 гривен/поездка. При этом члены исполкома Житомирского горсовета выдвинули ряд жестких требований к перевозчикам, в частности, замена устаревшего транспорта и переоборудование существующего.

«Шесть штрафов уже оплачены, мы контролируем этот процесс. После оплаты перевозчик должен принести нам квитанцию», - сообщила чиновник. Также из 23 машин, которые требуют замены из-за значительного возраста, уже заменили 18.

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Подробнее об этом рассказал заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук. «Пока 5 машин перевозчики предлагают оставить, ведь по их мнению они находятся в хорошем техническом и внешнем виде. Поэтому мы предлагаем создать комиссию, которая эти машины должна осмотреть и дать нам рекомендации», - цитирует Ткачука пресс-служба ведомства.

Кроме того, Климчук-Побережник предоставила информацию о выполнении дополнительного соглашения, на основании которого 2 июня и был изменен тариф на проезд.

«Сегодня существует негативная тенденция, когда возникает конфликт между водителями и льготниками собственно в маршрутке», - рассказала она, напомнив, что одним из условий увеличения тарифа для маршруток исполком горсовета определил бесплатную перевозку льготников.

Как сообщал УНИАН, в Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах с июня выросла на 66,7% - с 3 до 5 гривен/поездка. При этом члены исполкома Житомирского горсовета выдвинули жесткие требования к частным перевозчикам: а именно - заменить 23 автобуса, которые эксплуатируются более 10 лет, создать условия для перевозки граждан с ограниченными возможностями; ввести финансовые санкции за нарушение перевозчиками условий перевозки; внедрить электронный билет и перевозить льготников в полном объеме бесплатно.