"Антонов" готов принимать лоукосты в Гостомеле

Госпредприятие "Антонов" заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукост-авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В "Антонове" сообщили, что уже сформировали рабочую группу по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома "Киев-Антонов" в Гостомеле для обслуживания лоукост авиакомпаний.

В пресс-службе подчеркнули, что этот аэродром сертифицирован по 1 категории ICAO, то есть может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года.

"Информация, которая появилась в прессе относительно неготовности ГП "Антонов" к выполнению поставленной задачи, является ничем иным, как ложным изложением фактов", - заявили в "Антонове".

Сейчас аэродром используется как порт для грузовых самолетов и проведения летных испытаний.

"Развитие его инфраструктуры в направлении обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест". - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство намерено в течение года сделать аэропорт "Гостомель", который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", украинской авиаплощадкой для лоукостов.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила о выходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем отменены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.

Руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь". По словам Рябикина, в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал соглашение с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.