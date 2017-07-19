В Киеве появится пятая линия метро - СМИ

В Киеве согласовали строительство пятой линии метро. Пятая линия метро пройдет по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Delo.ua.

На днях на градостроительном совете Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы. Документ прошел государственную экспертизу и вскоре будет внесен для принятия в Киевсовет.

Начальник отдела инженерно-транспортной инфраструктуры КО "Киевгенплан" Тамара Алябьева рассказала, что в проекте Генплана заложена на перспективу и пятая линия метрополитена.

Ее трасса окончательно будет определена при составлении технико-экономического обоснования этого проекта. "Суть в том, чтобы метро прошло по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала. Для города — это необходимость, которая соответствует мировым стандартам обеспечения общественным транспортом", — рассказала Алябьева.

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Кроме того, она подтвердила, что достройка Сырецко-Печерской линии метро в сторону Виноградаря начнется уже в конце нынешнего года. Также Алябьева рассказала о сроках строительства Подольско-Вигуровской линии метро от путепровода в Жулянах (Большая окружная дорога) до улицы Пуховской на Троещине, где будет электродепо и новая междугородная автостанция Пуховская.

"Первая очередь (это ближайшие семь лет) включает в себя участок от улицы Глубочицкой (с пересадкой на станцию Лукьяновская) до Подола (с пересадкой на станцию Тараса Шевченко). Далее метро пойдет до остановки городской электрички Троещина и по проспекту Маяковского. Во вторую очередь линию начнут продлевать через центр города в юго-западном направлении через проспект Победы, Севастопольскую площадь до поселка Жуляны", — рассказала она.

Как известно, Киевский метрополитен на сегодняшний день представлен тремя ветками — Сырецко-Печерской, Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской. Всего насчитывается 52 станции.