ЮЗЖД с 28 марта введет дополнительные электрички
11:34, 25 марта 2009Транспорт/Связь
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В помощь дачникам
Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) с 28 марта 2009 года назначает дополнительные электропоезда для подвоза пассажиров на дачные участки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
В частности, назначены электрички №6990 Борщаговка-техническая – Носовка; №6992 Борщаговка-техническая – Нежин; №6991 Нежин – Борщаговка-техническая; №6882 Борщаговка-техническая – Яготин; №6881 Яготин – Борщаговка-техническая.
Юго-западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в графике движения электропоездов.
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