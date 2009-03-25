ЮЗЖД с 28 марта введет дополнительные электрички

В помощь дачникам

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) с 28 марта 2009 года назначает дополнительные электропоезда для подвоза пассажиров на дачные участки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД. В частности, назначены электрички №6990 Борщаговка-техническая – Носовка; №6992 Борщаговка-техническая – Нежин; №6991 Нежин – Борщаговка-техническая; №6882 Борщаговка-техническая – Яготин; №6881 Яготин – Борщаговка-техническая. Юго-западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в графике движения электропоездов.

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