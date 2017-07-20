"Укрзализныця" запустила приложение для покупки билетов через iPhone – Балчун

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" запустила мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе IOS, сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

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"Только что запустили мобильное приложение для покупки билетов на поезда на базе IOS - очередной шаг для удобства пассажиров", - сообщил Балчун. Он также напомнил, что в начале года компания запустила приложение на базе операционной системы Аndroid и им уже воспользовались более 100 тысяч пользователей.

Также глава компании выразил надежду, что приложение для IOS также будет удобным и полезным для пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года "Укрзализныця" сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. С момента внедрения ею воспользовалось около 5,1 млн пользователей.

2 февраля 2017 года было запущена мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов на базе операционной системы Аndroid.