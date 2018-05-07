Избирательная справедливость. Или как АМКУ ВОЛЮ изучает

С момента опубликования материала «Почему АМКУ не любит ВОЛЮ» http://www.unian.net/ukr/news/news-260992.html перманентный процесс расследований АМКУ против ЗАО «Воля кабель» пополнился новыми событиями, на фоне которых подконтрольной стороне искренне непонятно, почему и.о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО продолжает принимать решения, выходящие за рамки его полномочий…

Заявления АКМУ относительно обоснованности тарифов ЗАО «Воля кабель» и обвинения лишь этого провайдера во всех смертных грехах на протяжении последних двух лет набили оскомину, став традиционными. Хотя, на поверку легко выяснить, что за последние полтора года цена на отдельные пакеты услуг ВОЛИ была скорректирована единожды. Как объяснили в пресс-службе ВОЛИ, причиной послужил экономический кризис и значительное изменение курса гривны по отношению к евро и доллару. При этом компания по собственной инициативе предоставила в АМКУ детальное обоснование себестоимости.

Тем не менее, на одной из последних пресс-конференций, и.о. председателя АМКУ сообщил о возбуждении очередного расследования.

В продолжении этой темы, наверное необходимо отметить, что физический размер ответов на количество запросов из АМКУ по ценообразованию, которые компания ВОЛЯ получила за прошлый год, достиг совершенно абсурдного объема - более 15 тысяч страниц. Во время одной из последних пресс-конференций и.о. головы АМКУ А.Мельниченко многотомные фолианты с детальным обоснованием себестоимости услуг лежали горой рядом с трибуной, с которой А.Мельниченко громогласно заявил: «Мы обяжем их привести тарифы к экономически обоснованному уровню!». На вопрос журналистов, об «обоснованном» уровне тарифов, А.Мельниченко ответил, что «АМКУ о таком уровне не знает», «тарифы на свой страх и риск устанавливает субъект хозяйствования», но «у нас есть мнение, что тарифы экономически необоснованны».

И все. А где аргументированный ответ на расчеты и обоснования относительно изменения тарифов? Где анализ рынка? Где анализ конкурентной среды? И где реакция на заявления столичного градоначальника, а также решение сессии Киевсовета о «внедрении налога на кабель» и повышении его в 10 раз, о чем деловая пресса активно писала в феврале?.. И понятно почему. Ведь такие поборы напрямую лягут на потребителей повышенными тарифами.

Многочисленные проверки ВОЛИ и указания - от чисто технологических (какие технологии и когда следует внедрять. – Авт.), а так же контроль над тарифами настолько непрозрачны, что получить достоверную информацию в АМКУ о том, кто и какое расследование ведет – невозможно.

Напомним, что в середине прошлого года А.Мельниченко, приступив к исполнению обязанностей председателя АМКУ, публично заявил о том, что «поступают многочисленные заявления от граждан (как выяснилось – около ста заявлений из более четырехсот тысяч абонентов компании ВОЛЯ. – Авт .) с требованием прекратить переход на цифровую технологию ЗАО «Воля кабель» и АМКУ не может быть в стороне».

Это заявление стало стартовым для развития сериала «Укрощение вольной и строптивой», если пользоваться телевизионной терминологией. Если же проводить аналогии, то отношения и.о. председателя АМКУ с ВОЛЕЙ более всего напоминают сериал «Санта Барбара» - как по бессмысленности, так и по содержанию.

При этом и.о. председателя почему-то упорно ограничивает актерский круг своего сериала - других провайдеров, которых в Киеве более 20 – для АМКУ они не существуют. Только имя одного из них упоминается Александром Ивановичем в негативном контексте. А сотни других провайдеров корректируют цены и постепенно переводят сети на цифровые технологии… Есть и другие, которые стараются сидеть тихо, не высовываясь, чтобы «не получить по шапке» и под шумок работать «по-черному», не заморачиваясь над лицензиями, рыночными этическими правилами конкуренции и другими «мелочами».

Говоря о превышении полномочий главой АМКУ, достаточно вспомнить его прошлогоднее решение отложить переход на цифровой формат.

«Мы что, хотим быть впереди Европы всей?.. Когда идут многочисленные жалобы, значит здесь какой-то непорядок. Мы его заметили, потому и возбудили дело", - обосновывал свою позицию А.Мельниченко. Понятно против кого…

Несколько поостудил пыл и.о. председателя АМКУ Национальный совет по телевидению и радиовещанию: «Анализ материалов круглого стола, который состоялся в Антимонопольном комитете Украины 2 июля этого года (2008 г. - Авт.), свидетельствует о том, что во многих вопросах, понимании сути глобальных проблем, которые стоят перед государством и обществом в сфере внедрения цифрового телерадиовещания, следовательно, и в вопросах формирования рынка провайдерских услуг Антимонопольный комитет вышел за пределы своей компетенции».

Надо отметить, что компания ВОЛЯ в прошлом году все же пошла навстречу АМКУ, инициировав пересмотр сроков внедрения цифрового формата в Киеве, сдвинув его в лицензии на несколько месяцев (без личного заявления компании Нацсовет не смог бы этот перенос осуществить. – Авт.). Вот он, казалось бы, «консенсус» во взаимоотношениях АМКУ-ВОЛЯ. Но это только казалось…

Продолжая о превышении полномочий, отметим, что малозаметным для непосвященных, но очень интересным фактом является то, что параллельно с процессом давления на компанию ВОЛЯ, и.о. председателя АМКУ стал активно работать над созданием благоприятных условий для направления по предоставлению услуг кабельного телевидения, курируемого комитетом по транспорту в Киевсовете.

Наглядный пример «заботливого» подхода в отношении данного субъекта хозяйствования - личная инициатива и.о. главы АМКУ обратиться в КГГА с рекомендацией «повысить информирование населения об услугах данного провайдера», для чего поручить всем сотрудникам УЖХ регулярно развешивать объявления на подъездах всех домов об услугах, предоставляемых неким другим киевским провайдером. Подход такой трактуется с точки зрения законодательства однозначно - подобного рода «информирование» четко определено, как реклама. А создание преференций в области рекламы для одного субъекта хозяйствования с использованием своего служебного положения – не что иное, как нарушение закона «О защите конкуренции». Как говорится, кто на чем сидит...

В длинной череде событий нужно отметить и еще одну личную инициативу и.о. головы по созыву внеочередного заседания АМКУ 31 октября 2008 года. Напомним, что решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию, заседание 1.11.2008 г. было названо, как дата по приведению всеми провайдерами своих пакетов программ к требованиям действующего законодательства (по сути - к исключению из пакетов услуг провайдеров неадаптированных к украинскому законодательству российских программ. – Авт .). На это заседание даже без указания повестки дня всего за полчаса до начала пригласили только одного провайдера. Не сложно догадаться, что это было ЗАО «Воля кабель». И поскольку провайдер не успел явиться, то рекомендации были вынесены без его участия – причем именно в отношении этого провайдера.

Небольшая деталь. По информации Национального совета по телевидению и радиовещанию, некий киевский провайдер из своих пакетов так и не исключил программ, которые не соответствуют законодательству - ни к требуемой дате, ни до конца прошлого года. Но почему-то никаких рекомендаций и возбуждения дел о нарушении условий честной конкуренции не поступало. Несколько избирательный принцип регулирования - не правда ли?

Складывается стойкое впечатление, что на фоне инфляции, повышение цен, сокращения рабочих мест и ступора от влияния мирового финансового кризиса, некоторым чиновникам нужно демонстрировать эффективную работу, и потому подавляющее большинство бюрократического аппарата занято решением вопроса «кого обвинить?», вместо «что делать?». Деятельность АМКУ обрела характер череды публичных выступлений, пресс-конференций и других пиар-мероприятий. Можно услышать множество личных деклараций о защите граждан, немало громких эпитетов в адрес бизнеса: от «акул капитализма» до буржуев-монополистов.

И все было бы ничего, если бы слова подкреплялись объективно достигнутыми результатами для экономики страны, и не присутствовал выборочный подход в поиске «врагов и жертв». Поскольку бизнес и политика в Украине «четко размежеваны», то при разбирательствах в области нефтетрейдеров, продавцов лекарств, автомобилестроения, транспорта, мясной и других отраслей, в сторону которых бросал упреки и.о. главы АМКУ на одной из последних пресс-конференций, по какому- то странному стечению обстоятельств в действиях компаний, связанных с отдельными персонами, ни разу не допускалось нарушения законодательства, в т.ч. антимонопольного. Все живут пониманием того, что в стране грядет жесткая избирательная кампания…

Свою позицию в отношении ситуации с АМКУ руководство ВОЛИ - президент компании Сергей Бойко озвучил в ходе недавно проведенного пресс-клуба для СМИ.

- Ходят слухи, что ВОЛЮ заказали и руками АМКУ пытаются задавить в пользу конкурентов. Иначе сложно пояснить, такой нездоровый интерес нового и.о. главы АМКУ к компании. Кому это может быть выгодно?

- Мне не известно, кто и кого заказал, и пока нет решения суда по этому вопросу, говорить о ком-то конкретном не вижу причин. Я же не политик и чту установленную законом презумпцию невиновности.. Повышенный интерес проявляется именно к нашей компании, и именно конкретными персонами.

Также фактами являются некорректные публичные высказывания чиновников в СМИ о нашей компании, которые, к сожалению, несут негативный контекст и поэтому могут расцениваться как попытки дискредитации компании или давления.

- Каковы оценки бизнес-климата в Украине у акционеров ВОЛИ? Их мнение в отношении давления со стороны должностных лиц АМКУ?

- Безусловно, все международные инвесторы обеспокоены ситуацией у нас в Украине, и особенно зарегулированностью, которая не только не способствует развитию бизнеса, но и дает очень плохой сигнал инвесторам. Для снижения негативных последствий от финансового кризиса государственные органы во всем мире сейчас максимально дерегулируют и либерализуют условия для бизнеса, тем самым, стимулируя экономику. Ведь ни для кого не секрет, что в итоге, и страна, и государство получают от успешного бизнеса огромную пользу - в виде рабочих мест, выплаченных зарплат, уплаченных в бюджет налогов. Пока что у нас происходит с точностью до наоборот – бизнес еще больше зарегулируется, усиливается налоговое давление, и что самое страшное – увеличивается попытки влияния со стороны чиновников или аппарата в виде публичных заявлений, направлений запросов, и чуть ли не прямых ультиматумов. Причем, чем известнее компания, тем больше она подвергается нападкам. Ведь на имени успешной компании можно спекулировать. В итоге, большая часть малого бизнеса находится в тени, а средний бизнес теряет свои позиции, не может конкурировать - ни с крупным бизнесом, который просто лоббирует принятие законов именно для своей защиты, ни с мелким теневым. Ведь мелкий бизнес, с одной стороны - «экономит» на лицензиях, налогах разрешениях, с другой - за счет такой экономии может позволить неконкурентные методы борьбы – будь то «наем» чиновников и организация давления на своих законопослушных конкурентов, а так же установлением, на этом фоне, демпинговых цен.

- Какие сроки поставила компания для отказа от устаревшей аналоговой технологии? Повлиял ли финансово-экономический кризис на эти сроки?

- На сроки может влиять только способность сети работать. А сеть на сегодня свой ресурс исчерпала. Там, где по информации оператора сети сегодня кричаще-критичная ситуация, отказ от аналоговой технологии будет происходить в течение следующего месяца - квартала. Четкий анализ можно будет дать в конце первого полугодия.

Николай Васильев (для УНИАН)