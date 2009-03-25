Ющенко подписал закон о снижении транспортного сбора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога», которым существенно снижены ставки этого налога (по большинству позиций возвращены к уровню 2008 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой 5 марта 2009 года. Его принятие обусловлено необходимостью урегулирования проблемы, связанной со значительным увеличением с 2009 года налоговой нагрузки этим налогом, особенно на владельцев автомобилей со средним объемом цилиндров двигателя, что вызвало социальную напряженность в обществе и акции протеста со стороны водителей, отметили в пресс-службе.

За поддержку закона высказались 390 народных депутатов, в том числе почти в полном составе - фракции Блока Юлии Тимошенко и Коммунистической партии Украины.

В то же время, утверждают в пресс-службе Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО по результатам проработки принятого закона предложила главе государства применить к нему право вето, ссылаясь на потери бюджета, к которым приведет введение закона в действие.

“В связи с этим, - отмечают в пресс-службе Президента, - возникает вопрос: когда же премьер-министр Украины была искренней - когда обещала во время встреч с представителями транспортных организаций и водителей снизить ставки налога и ее фракция дружно поддерживала закон или когда рекомендовала Президенту Украины его не подписывать”.

Вместе с тем, заверили в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО остается последовательным в своей позиции и действиях. В условиях сложной финансово-экономической ситуации в стране резкое увеличение налогового давления является недопустимым, и потому глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога», отмечается в сообщении.