Страсти по АН-148: кому и когда достанется первый лайнер?

Вокруг Ан-148 разворачивается очередная интрига. Ее суть: кто же именно получит первый лайнер для эксплуатации на региональных линиях и когда это произойдет?

История в деталях

В ходе визита на киевский завод «Авиант», где собираются «АНы», Юлия Тимошенко заявила, что уже в апреле первую машину передадут в эксплуатацию компании «Аэросвит». В самой авиакомпании эту информацию подтверждают, однако этот самолет уже был обещан сразу нескольким перевозчикам, среди которых называли казахские и российские компании и ряд операторов из Азии. В дополнении к этому всех запутала информация о возможном отказе от производства этого самолета в России на площадке ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО). Якобы в связи с корректировкой плана производства самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Вероятнее всего, она заморозит выделение средств на такие проекты, как выпуск на ВАСО Ан-148 и запуск производства Ту-334, который также планировали производить на мощностях киевского «Авианта» в ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова" (КАПО).

Более того, выяснилось, что Внешэкономбанк, который в августе 2007 года подписал протокол о намерениях по сотрудничеству с OAK, во второй половине февраля известил ВАСО, что прекращает обслуживание инвестпрограммы по Ан-148 в связи с финансовым кризисом. Еще один аспект проблемы заключается в реорганизации основного заказчика машины в ГТК "Россия". В прошлом году она вошла в новый мегахолдинг «Росавиа», в связи с чем все контракты на закупку техники пересматриваются. Между тем, в ее планы входило в 2009 г. получить в Воронеже первые 4 машины. Необходимо уточнить, что киевский и воронежский заводы работают в тесной кооперации, и проблемы на одной площадке означают возможное замедление темпов производства на других. И, конечно же, влияют на проект политические скандалы.

Российский демарш

Надо сказать, что это не первый демарш со стороны россиян в отношении Ан-148. Еще в 2005 году при разработке программы производства авиалайнеров до 2015 года Министерство промышленности и энергетики России не включило в программу финансовой поддержки строительство Ан-148 в Воронеже. Данная программа предполагала распределение помощи в объеме в 5,9 млрд долл. на различные проекты создания авиалайнеров в России. Причина в конкуренции украинского проекта с российским SSJ-100. Последний несколько отстает по графику от украинского проекта, но находится в той же нише, что и украинская машина – это региональный лайнер на 70-90 пассажиров. Единственное отличие в расположении крыла. У Ан-148 крыло расположено над фюзеляжем, у российского SSJ-100 - под. Это дает определенные преимущества при полетах в региональных аэропортах – состояние взлетно-посадочных полос там достаточно плохое, поэтому двигатели самолетов, у которых крыло находится под фюзеляжем засасывают мелкие камни, что их портит. Перед Ан-148 такая проблема не стоит. К тому же, как оказалось, стоимость разработки SSJ-100 гораздо выше, чем украинской машины. Однако, несмотря на явные преимущества украинского проекта, россияне решили отдать предпочтение собственной разработке. Под это сокращение попала еще одна украинская машина – уникальный грузовой самолет Ан-124 «Руслан». И хотя федеральную программу на период 2005-2008 гг. по производству 135 самолетов не выполнили, зато финансирование было освоено в полном объеме. Ситуация изменилась после передачи АНТК им. Антонова россиянам в 2006 году технической документации на самолет для производства его в Воронеже. Только после этого все поменялось и пошло финансирование.

Нынешний демарш, вероятнее всего, относится к очередной попытке России получить контроль над основными авиастроительными заводами Украины. Предложение, от которого нельзя отказаться, уже делалось Киеву в 2005 году. Правда, все отечественные заводы, а это АНТК им. Антонова, киевский и харьковский авиазаводы, оценили в 350 млн. долл., что, естественно, не устроило украинскую сторону хотя бы потому, что цена была занижена, как минимум, в 10 раз. После отказа российская сторона не оставляла попыток «войти» в украинский авиапром, но большинство из них были успешно отбито, все ограничилось скандалами в прессе.

Премьер ошиблась?

Стоит отметить, что нынешний демарш россиян произошел как раз накануне заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, на котором стороны обсудят кооперацию в сфере самолетостроения. Таким образом, Украине опять намекают, что пора соглашаться на предложения об интеграции авиационных комплексов двух стран.

Пока же Украина на это отвечает пиар-ходами. Премьер побывала на «Авианте», где объявила о новых заказах на Ан-148. Якобы в марте-апреле будут заключены контракты с другими странами на поставки самолетов. В частности, речь идет о 58 самолетах Ан-148, строительство которых будет вестись совместно с РФ. Также было объявлено о возможном подписании контракта с Индией и Ираном.

Правда, тут премьер несколько ошиблась: с Индией ведутся переговоры по другой машине – Ан-32. А что касается Ирана, то с ним идут интенсивные переговоры сразу по нескольким проектам – крупноузгловой сборке Ту-334 и Ан-148 из украинских машинокомплектов. Именно по такой схеме сейчас уже ведется сотрудничество с заводом в Исфахане по региональным самолетам Ан-140. Хотелось бы верить, что все анонсированные контракты состоятся.

Ведь если поднять заявления руководства страны хотя бы трехлетней давности - на украинских авиатрассах должно летать, как минимум, пять Ан-148, реально же первый серийный самолет до сих пор не могут передать заказчику уже несколько лет. Остается надеяться, что объявленная церемония передачи первого Ан-148 «Аэросвиту» действительно произойдет в апреле.

* * * Ан-148 – двухдвигательный реактивный самолет, предназначенный в первую очередь для региональных рейсов (2000-4400 км). Крейсерская скорость - 820-870 км/ч. Его пассажирские варианты рассчитаны на 68-85 мест. Ан-148 – первая самостоятельная разработка украинских авиаконструкторов, в 2007 году сертифицирован для полетов в Украине. Стоимость базовой модели – около 20 млн. долл. Летом 2006 года ВАСО (Ворожен, РФ) и киевский государственный авиазавод "Авиант" объявили о начале его серийного производства. Инвестпрограмма техперевооружения ВАСО в том числе под Ан-148 составляет 11 млрд рублей. В 2008 году в ВАСО планировалось выпустить первый Ан-148, в 2009-м - пять самолетов, в 2010-м - 18, а к 2013-му выйти на уровень 30 машин. Годовой потенциальный спрос в мире, по докризисным оценкам, - свыше 200 машин.

Алексей Спорник (для УНИАН)