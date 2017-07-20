Отчет главы "Укрзализныци" перед Кабмином будет заслушан через две недели - Омелян
Министр инфраструктуры рассчитывает, что отчет главы "Укрзализныци" Балчуна перед Кабмином будет заслушан через две недели.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что отчет главы госкомпании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна перед Кабинет министров Украины о его деятельности на посту главы госкомпании будет заслушан через две недели. Об этом заявил УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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"Я надеюсь, что в августе наконец-то будет заслушан отчет (Балчуна – УНИАН), ведь следующий Кабмин будет через две недели. Пауза затянулась уже до неприличия", - сказал он.
Также, министр выразил надежду, что в ближайшее время руководство "Укрзализныци" будет сменено.
"И на этом нужно ставить точку, так как команда "Укрзализныци" точно нуждается в полной замене и новых решениях. Я надеюсь это произойдет в ближайшее время. Я считаю, что нынешняя команда не сделала ничего. Одно из топ-5 событий "Укрзализныци" это выпуск приложения по продаже билетов для IPhone считается огромной победой. Я думаю, что это должно быть не победой, а обыденностью", - сказал Омелян.
Как сообщал УНИАН, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.
С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна.
Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.
В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.
Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы "Укрзализныци".