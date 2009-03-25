Уменьшение загруженности портов помогло борьбе с контрабандой

Уменьшение загруженности украинских морских торговых портов значительно повысило эффективность борьбы с контрабандой.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Южной таможни Олег КУДАШКИН.

Эксперт, в частности, прокомментировал возможность увеличения количества наркотиков и других запрещенных для обращения веществ, которые могут потенциально попасть на территорию Украины морским путем.

Как сообщил О.КУДАШКИН, восемь месяцев назад загруженность по количеству таможенного оформления украинских морских торговых портов составляла 600-700 контейнеров в день.

«Была большая загрузка, и люди работали на пределе возможностей», - отметил руководитель Южной таможни.

Как он сообщил, в настоящее время товарооборот значительно снизился, и сегодня в морских торговых портах Одесской области оформляется максимум 300 контейнеров, из которых 150-200 идут в режиме транзита или через внутреннюю таможню.

Потому, как констатировал О.КУДАШКИН, такая ситуация является благоприятной, ведь есть возможность осмотреть на предмет выявления наркотических и других запрещенных для ввоза веществ каждый контейнер.

«Сегодня риск того, что можно пропустить на территорию Украины наркотики, которые доставляются морским путем, является минимальным», - подчеркнул начальник Южной таможни.

В связи с чем он отметил возможность взаимодействия по борьбе с контрабандой наркотиков СБУ, таможенных органов и Государственной пограничной службы.

«Наши совместные усилия могут на 90% обеспечить непроникновение наркотиков на территорию Украины», - сказал О.КУДАШКИН.