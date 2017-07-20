Вкусы меняются: украинцы стали предпочитать экономичные дизельные авто - спрос вырос на 43%

За первые шесть месяцев этого года на украинском рынке было реализовано порядка 14 тысяч новых дизельных автомобилей. Этот показатель вырос на 43% по сравнению с первым полугодием 2016 года, сообщает Новое время.

Львиная доля дизельных машин приходится на сегмент SUV (кроссоверы). Сегодня она достигла практически 50%.

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Главное преимущество автомобиля на тяжелом топливе, даже несмотря на то, что солярка стоит дешевле бензина, это его экономичность. Однако дизельные версии стоят дороже бензиновых.

Сегодня на украинском рынке минимальная доля дизельных автомобилей у бренда Subaru (5,1% продано автомобилей с дизельными двигателями от общего количества продаж), Great Wall (5,6%), Opel (8,8%), Honda (12,1%) и Chevrolet (9,8%).

Однако, среди брендов, которые еще в недавнем прошлом были представлены только с бензиновыми моторами, наблюдается явный прогресс в линейке. Это в первую очередь касается японских компаний. В частности, доля дизелей в линейке Lexus в Украине уже достигает 15%, Infiniti – 16%, Mazda – 18,6%, Toyota – 26,8%, Nissan – 27,9%.

Немало и популярных моделей, которые официально не предлагаются у нас с дизельными моторами. Что не мешает им входить в топ-20 автопродаж. Это, например, Toyota Corolla, Ford Fiesta, Ravon R2, Suzuki Vitara, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Polo, Nissan Juke, Skoda Rapid.

Напомним, 11 июля 2017 года, был одобрен и подписан президентом Украины законопроект №5624 об отсрочке экологического стандарта Евро-6 до 2020 года.