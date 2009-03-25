Вступает в силу новое положение о ввозе мобильных телефонов

Министерство юстиции 17 марта зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

Новое положение вступает в силу с 28 марта 2009 года.

Документ утвержден взамен аналогичного Положения, утвержденного НКРС в 2007 году, которым требовалось дополнительное обязательное маркирование (кроме защитного знака) радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ).

Согласно требованиям нового Положения, вместо дополнительного маркирования мобильных телефонов будет производиться регистрация индивидуальных кодов (серийных номеров, IMEI) ввезенных в Украину телефонов в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести ГП УГЦР. При авторизованных поставках мобильных телефонов требуется наличие защитного знака и регистрация IMEI.

Доступ к базе будут иметь представители Государственной инспекции связи и операторы мобильной связи, а также в установленном законодательством порядке, контролирующие и правоохранительные органы, официальные представители производителей, импортеры, внесенные в реестр импортеров.

При этом, согласно документу, операторы мобильной связи Украины до 30 сентября 2009 года должны предоставить УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживаются ими по состоянию на 01.09.2009 г. для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Также, согласно Положению, определен ряд других основных условий, которые должны выполнить участники рынка при ввозе из-за границы в Украину РЭС и ИП.

В частности, работы (услуги), связанные с подготовкой и предоставлением разрешений на ввоз РЭС и ИУ, будут выполняться УГЦР на договорных принципах и в соответствии с тарифами на работы (услуги) УГЦР, связанные с пользованием радиочастотного ресурса Украины и выделением номерного ресурса (тарифы утверждены решением НКРС от 11.12.2008 года №1256 и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 25.12.2008 года за №1238/15929).

Данным решением НКРС до 30.06.2009 года разрешается ввоз мобильных телефонов, независимо от наличия защитного знака.

Справка УНИАН. Как сообщал УНИАН, 12 июля 2007 года Минюст зарегистрировал решение НКРС №802 «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств», который вступил в силу 23 июля 2007 года, а его действие их началось 1 января 2008 года.

Согласно этому Положению РЭС, которые ввозятся из-за границы с целью их последующей реализации, подлежали обязательной маркировке учетными марками, представляющими собой контрольную этикетку одноразового использования с нанесенными данными контрольно-учетной информации в виде двухмерного штрихового кода, который позволяет в автоматизированном режиме идентифицировать каждую промаркировавшую единицу РЭС.

Это Положение вызвало критику участников рынка, и Министерство юстиции аннулировало государственную регистрацию документа 17 августа 2008 года.