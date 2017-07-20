Подорожание проезда в киевском метро: старые жетоны можно будет обменять в августе

С 15 июля в столичном метро подорожал проезд до 5 гривен, а зеленые жетоны постепенно заменяют на синие. В киевском метрополитене сообщили, что зеленые жетоне, которые были приобретены по 4 грн за штуку будут действительными еще 11 дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

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"11 дней, когда можно использовать зеленый жетон на турникетах на каждой станции. Затем в обращении будут только синие жетоны. Однако с 1 по 31 августа зеленые жетоны можно будет еще обменять пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на 4 станциях - "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, до конца 2017 года столичный метрополитен полностью откажется от жетонов, поскольку они изжили себя.