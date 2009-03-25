«Укрзализныця» назначила 10 дополнительных поездов

Железные дороги Украины уже назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на 25 марта в расписание дополнительно включены 10 поездов, в частности, 4 поезда назначила Львовская железная дорога, 3 – Приднепровская, 2 – Южная и 1 – Юго-Западная железная дорога.