Омелян считает странной идею развивать аэропорт в Гостомеле, когда "Борисполь" работает на треть

Развивать аэропорт в Гостомеле как международный нужно после полной загрузки аэропортов «Киев» и «Борисполь», заявил УНИАН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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«Я считаю странным решение о развитии аэропорта в Гостомеле, когда аэропорт «Борисполь» работает на треть, когда 2 терминала не эксплуатируются вообще, когда не полностью заполнен аэропорт «Жуляны». Со стратегической точки зрения это правильное видение, в том случае, когда мы можем планировать пассажиропоток более 50 млн пассажиров, то аэропорт в Гостомеле нужен. Но на данный момент мы говорим о цифре в 10 млн пассажиров для Борисполя в этом году, при его проектной мощности 25-30 млн пассажиров», - сказал он.

Также, министр отметил, что прежде чем развивать аэропорт Гостомель, необходимо разработать бизнес-план.

«Я считаю, что если мы будем иметь бизнес-план развития аэропорта «Гостомель» и понимать, какие средства нужно вложить, чтобы развивать пассажирский терминал, запустить инфраструктуру, построить дороги, наладить нормальное сообщение с аэропортом, и будем понимать, когда эти средства вернутся, то можно говорить о чем-то уверенно. Сейчас все на уровне идей. Давайте все публично продискутируется, как это было с офертой Ryanair, и придем к какому-то выводу», - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем 10 июля гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

В свою очередь, ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем отменены четыре новые маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

17 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины намерено в течение года сделать аэропорт «Гостомель», который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании «Антонов» и авиакомпании «Авиалинии Антонова», украинской авиаплощадкой для лоукостов.