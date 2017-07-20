Мечты или реальность: в киевском метрополитене рассказали о пятой ветке метро

Ранее стало известно, что проект нового генплана Киева предусматривает строительство двух новых веток метрополитена, то есть таким образом в столице будет пять линий метро. Пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон прокомментировала что пятая линия метро – проект на уровне идеи, передает 5.UA.

Макогон разъяснила: "Пятая линия метро – проект на уровне идеи. В КО "Киевгенплан" ее обсуждали на совместных заседаниях. Киевский метрополитен пока не готовит никакой документации в этом направлении. Заданий на разработку документации по 5-й ветке метро – нет".

Читайте такжеВ Киеве будет пять веток метро: опубликована карта проекта

Пресс-секретарь "Киевского метрополитена" также рассказала о 4-й линии метро на Троещину: "Сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост. Известно, что КГГА подписала с китайским консорциумом меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства четвертой линии метрополитена и китайская сторона сейчас решает, будут ли браться за этот проект. В городе прилагают все усилия, чтобы к 2019 году по этому мосту запустить автомобильное сообщение, а когда по мосту сможет ездить метро, пока неизвестно. Тем более трудно сказать, когда можно будет строить метро на Троещину, то есть 4-ю линию".

Как сообщал УНИАН, на днях на градостроительном совете Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы. Документ прошел государственную экспертизу и вскоре будет внесен для принятия в Киевсовет. В документе согласовали строительство пятой линии метро. Она пройдет по срединной зоне Киева от площади Шевченко к Дарницкому железнодорожному вокзалу.