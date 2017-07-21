В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха до + 28 ° С вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

В КГГА напомнили, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением от 07.07.2012 № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети города будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве.