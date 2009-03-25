Кабмин назначил замминистра транспорта и связи

Им стал Михаил Чубарь

Кабинет министров Украины назначил Михаила ЧУБАРЯ заместителем министра транспорта и связи. Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр КМУ Петр КРУПКО. До назначения М.ЧУБАРЬ занимал должность генерального директора Акционерной судоходной компании (АСК) "Укрречфлот".

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