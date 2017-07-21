В Киеве 22-26 июля частично ограничат автодвижение на мосту Патона из-за ремонта после ДТП
12:03, 21 июля 2017Транспорт/Связь
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Ограничение вводится из-за восстановления дорожного ограждения и бортового камня, поврежденных в результате ДТП.
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам на мосту / фото УНИАН
В Киеве с 08:00 22 июля до 6:00 26 июля ограничат движение транспорта на мосту им. Е. О. Патона.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение ограничат в первой полосе в направлении просп.Соборности.
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Ограничение вводится в связи с восстановлением дорожного ограждения и бортового камня, поврежденных в результате ДТП.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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