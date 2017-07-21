Одна из украинских авиакомпаний может потерять право на полеты

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) может приостановить сертификат эксплуатанта авиаперевозчика «Анда Эйр» с 25 июля из-за несоответствия требованиям Воздушного кодекса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавиаслужбы, соответствующее решение было принято 20 июля на заседании постоянно действующей сертификационной комиссии Госавиаслужбы.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Воздушного кодекса Украины для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы транспортной системы Украины в части воздушных перевозок авиакомпания должна обеспечить эксплуатацию не менее двух воздушных судов. В сертификате эксплуатанта «Анда Эйр» в настоящее время находится только одно воздушное судно. Если выявленный недостаток останется актуальным, Госавиаслужба будет вынуждена приостановить сертификат эксплуатанта «Анда Эйр» с 00:00 (UTC) 25 июля до момента возврата к нему второго воздушного судна», - говорится в сообщения.

Согласно сообщению, 13 июля на заседании постоянно действующей сертификационной комиссии Госавиаслужбы авиаперевозчик уже был предупрежден о необходимости внесения в сертификат второго воздушного судна до 21 июля.

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«Учитывая значительное количество пассажиров, планирующих воспользоваться услугами авиаперевозчика в течение выходных (22-23 июля), комиссия приняла решение продлить срок устранения несоответствий до 25 июля. Также Госавиаслужба подчеркнула руководителю авиакомпании необходимость неуклонно соблюдать положения о правах пассажиров, изложенных в Воздушном кодексе и Правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа, в том числе в случае отмены рейсов», - говорится в сообщения.

В пресс-службе напомнили, что ответственность за выполнение перевозок пассажиров возложена на авиакомпанию и пассажиры могут обращаться к перевозчику с требованиями о возмещении в случаях отмены или задержки рейсов.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2015 года в Украине была зарегистрирована авиакомпания "Анда Эйр" в виде общества с ограниченной ответственностью.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.