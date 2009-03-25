«Укртелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения

Компания «Укртелеком» с 25 марта начала предоставлять услуги интерактивного цифрового телевидения (IPTV) в Киеве и области, в Винницкой области и в Запорожье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Услуги интерактивного цифрового телевидения (IPTV), которое предоставляется через сеть доступа в Интернет, будут предоставляться компанией под торговой маркой U.TV.

По данным директора департамента маркетинга и продажи массовых услуг «Укртелекома» Светланы КАТКОВОЙ, в отличие от эфирного, кабельного и спутникового телевидения, пользователю услуги U.TV «предоставляется возможность пересматривать лишь рейтинговые каналы и при наивысшем качестве изображения и звука».

По данным пресс-службы, сегодня U.TV предлагает для пересмотра 26 рейтинговых телеканалов Украины, России и мира, перечень телеканалов будет расширяться.

Для получения услуги необходимы: телефонная линия от ОАО «Укртелеком», техническая возможность предоставления пакета услуг «ОГО!+U.TV», а также дополнительное оборудование – мультимедийный ADSL-модем и телевизионная приставка. Телевизионная приставка позволяет пересмотр телепрограмм, как со стандартной четкостью изображения (SD), так и с высокой четкостью изображения (НD).

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной телефонной связи (число абонентов более 10,3 млн.). Компания также является лидером по числу абонентов широкополосного доступа в Интернет – число таких абонентов составляет более 550 тысяч.