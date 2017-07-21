В ГФС рассказали, сколько в Украине авто с иностранной регистрацией

С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС), пишет Auto Consulting.

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По данным ГФС, 90 тысяч 106 автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400 тысяч 629 - нерезидентами.

Также сообщается, что только за первое полугодие 2017 года таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей - изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 миллиона гривень. Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины - изъято 164 единицы на общую сумму более 22,9 миллиона гривень.