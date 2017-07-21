На "границе" с Крымом оккупанты создают искусственные очереди и заставляют людей ждать по несколько часов - пограничники

Украинские пограничники сообщают, что количество лиц и транспортных средств, следующих через административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым, продолжает уменьшаться.Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Стоит отметить, что за июнь 2017 года админграницу в обоих направлениях пересекли на 13% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а транспортных средств меньше на 21%. Аналогичная ситуация наблюдается и в июле этого года, где за две недели граждан уже меньше на 13%, а автомобилей меньше на 27% чем за такой же период в 2016 году», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты в Крыму будут собирать деньги с туристов за отдых

Однако, окупанты продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами. За такие провокационные действия граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов.

«Пока оккупационные службы пропускают в среднем не более 10 автомобилей в час и активизируют свою работу только во время пребывания съемочных групп российских пропагандистских каналов», - сообщили пограничники.

Как сообщал УНИАН ранее, подконтрольная Кремлю оккупационная власть Крыма намерена усиливать охрану "границ" между анексованим полуостровом и материковой частью Украины. О планах создавать сооружения на этой территории сообщил российский вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти меры позволят усилить охрану на "российско-украинском участке границы". Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", – заявил представитель оккупационной власти Крыма.