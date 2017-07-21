Китайская компания начала дноуглубление в порту "Южный"

Китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) начала дноуглубление в порту "Южный" (Одесская область). Как сообщили УНИАН в администрации порта, 20 июля CHEC начала дноуглубление в указанном морском порту.

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Работы проходят в рамках проекта "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий с учетом перспективного грузооборота морского порта "Южный", который предусматривает увеличение глубин до 16 метров для запуска одного из крупнейших в Украине зерноперегрузочных комплексов.

Как сообщал УНИАН, китайская компания China Harbour Engineering company Ltd. стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская область). Компания предложила услугу за 1,065 миллиарда гривень при ожидаемой цене 1,197 миллиарда гривень.

Проект в порту "Южный" предусматривает дноуглубление до 16 метров водных подходов к причалам №№ 23-25 и их операционной акватории. Он реализуется согласно меморандуму, подписанному ГП "Администрация морских портов Украины" с компаниями "МВ Карго" и Cargill в августе 2015 года. Финансовыми партнерами "МВ Карго" в проекте являются Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.