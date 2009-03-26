Доходы предприятий отрасли связи снизились

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-феврале 2009 года снизились на 3,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 7 млрд. 32,5 млн. грн. ( учетом с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 2 млрд. 494,4 млн. грн., что на 15,6% больше, чем за январь-февраль 2008 г.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-феврале 2009 года являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), получившие доход за указанный период в сумме 4 млрд. 154,8 млн. грн., в том числе, населению предоставлены услуги на сумму 1 млрд. 166,7 млн. грн., что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - 4 млрд. 150,5 млн. грн. (падение – 6,9%), из них 1 млрд. 166,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 31,8%).

На второй позиции по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь, предприятия которой в январе-феврале 2009 года получили доходы в размере 858 млн. грн. (из них 359,3 млн. грн. – от предоставления услуг населению), что на 10,7% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Предприятия местной телефонной связи в январе-феврале 2009 года получили доходы от оказанных услуг в размере 673,7 млн. грн., из них населению – 434,5 млн. грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-феврале 2009 года составил 630,9 млн. грн. (из них населению – 397,3 млн. грн.), что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-февраль 2009 года составил 42,8 млн. грн. (из них населению – 37,2 млн. грн.), что на 1,8% больше, чем за январь-февраль 2008 года.

С отрасли компьютерной связи объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 51,2% - до 497,9 млн. грн., в частности, 231,2 млн. грн. составили доходы от услуг населению. При этом доходы предприятий связи от услуг доступа в Интернет составили за отчетный период 419 млн. грн. (рост – 50,3%), из них 225,3 млн. грн. – населению (рост – 94%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-февраль 2009 года снизился, по сравнению с доходом в январе-феврале 2008 года, на 16,2% - до 388,9 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 85,9% (падение на 21,5%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-феврале 2009 года составил 277,6 млн. грн., что на 27,5% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 196,8 млн. грн. (из них населению – 189,8 млн. грн.), что на 31,6% больше, чем за январь-февраль 2008 года.