В Житомире из-за нанесения новой современной разметки перекрыта главная площадь города
18:18, 22 июля 2017Транспорт/Связь
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Уже с 1 августа этого года на площади Соборной в Житомире, согласно решения местной власти, введут новую схему движения.
На площади Соборной в Житомире будет новая схема движения / фото reporter.zt.ua
В Житомире из-за нанесения новой современной разметки перекрыта главная площадь города.
Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о майдане Соборном, где сейчас проводятся работы по нанесению новой ультрасовременной дорожной разметки.
Эти работы планируют завершить к утру понедельника, 24 июля.
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Уже с 1 августа этого года на площади Соборной в Житомире, согласно решения местной власти, введут новую схему движения.
Поскольку центральная площадь областного центра перекрыта, организован объезд транспорта другими улицами Житомира, а за порядком следят правоохранители.
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