Техосмотр автомобилей нужно перенести на год

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО будет инициировать перенесение на год прохождение технического осмотра транспортных средств, поскольку на сегодняшний день еще не создана сеть станций технического обслуживания (СТО) для осуществления этой процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Одессе, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, некоторое время назад правительство приняло решение о том, что техосмотр транспортных средств можно пройти не только на СТО Госавтоинспекции, но и на частных СТО, которые получат на это соответствующую лицензию. Вместе с тем, заметил министр, как показывает практика, таких лицензий в Украине было выдано очень мало, из-за чего у автовладельцев могут возникнуть немалые неудобства.

«Поэтому я выйду с предложением к правительству в этом году отменить техосмотр и перенести его на год, пока появится целая сеть субъектов, которые будут заниматься техосмотром… Мне кажется, что при неумелой работе разных органов, которые не смогли создать сеть техосмотров, создавать неудобства для граждан, тем более, в тяжелый период, как минимум, нелогично», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он заметил, что останется технадзор, в частности, относительно того, значится ли транспортное средство в угоне и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2009 года первый заместитель начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО сообщил, что государственный технический осмотр транспортных средств в этом году будет проводиться с 15 января по 15 декабря для тех средств, техосмотр которых проводится один раз в два года или один раз в год.

Раньше, по его словам, техосмотр завершался 31 июля.

Для тех средств, техосмотр которых проводится дважды в год, его срок устанавливается с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.

Кроме того, С.ЛЕВЧЕНКО отметил, что техосмотр в этом году можно пройти не только на станциях Госавтоинспекции, но и на частных СТО. Он сообщил, что ГАИ уже выдала соответствующие разрешения 140 субъектам ведения хозяйства, и есть еще около 400 заявлений на получение лицензий.

Таким образом, владелец транспортного средства может пройти государственный техосмотр на любой аккредитованной ГАИ СТО, а получить талон о его прохождении - уже по месту регистрации транспортного средства.

По словам С.ЛЕВЧЕНКО, по подсчетам ГАИ, для обеспечения государственного техосмотра в Украине должно быть около 1500 аккредитованных частных СТО.