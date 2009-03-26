Провайдеры и операторы связи подписали Меморандум

Операторы связи подписали Меморандум о принципах деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций при предоставлении услуг потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, целью подписания данного меморандума является утверждение цивилизованных и прозрачных принципов формирования рынка телекоммуникаций Украины и осуществление первого шага по урегулированию проблем, которые сложились на телекоммуникационном рынке в условиях кризиса, а также укрепления партнерских взаимоотношений и координация общих усилий для создания благоприятных организационных и экономических условий.

Меморандум подписали председатель НКРС, председатель Общественного совета при НКРС и представителями участников рынка телекоммуникаций: ООО “Астелит”, ООО "Голден Телеком", ЗАО “Датагруп”, ООО “International Telecommunication Company”, ООО “Интертелеком”, ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.", ООО ВК “Крымтел”, ЗАО “Украинская мобильная связь”, ЗАО “Украинские радиосистемы”, ОАО “Укртелеком”, Группа компаний “Фарлеп-Оптима”, ассоциация Wireless Ukraine, ассоциация “Телекоммуникационная палата Украины”.

По данным пресс-службы, результатом подписания Меморандума стал ряд договоренностей между операторами и провайдерами телекоммуникаций, в частности, о взаимном содействии в организации предоставления телекоммуникационных услуг надлежащего качества, обеспечении прав потребителей на свободный выбор телекоммуникационных услуг, предоставлении потребителям исчерпывающей информации об условиях и стоимости услуг.

В рамках меморандума достигнута договоренность о соблюдении принципов добросовестности и честной деловой практики, своевременного предоставления информации на запрос другой стороны относительно технической возможности предоставления взаимосоединения.

«Операторы и провайдеры обязались приложить максимум усилий для соблюдения основных принципов меморандума и взаимной поддержки. Меморандум открыт для присоединения всех операторов и провайдеров, которые поддерживают его принципы», – сказано в сообщении.