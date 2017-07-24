Лоукостер Ryanair намерен снизить тарифы на перелеты

Авиакомпания Ryanair намерена снизить тарифы на перелеты на 9%, сообщает Reuters.

"Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в понедельник отчиталась о росте квартальной прибыли на 55 процентов и предупредила конкурентов, что в ближайшие месяцы может снизить тарифы на 9 процентов в годовом выражении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что крупнейший в Европе авиаперевозчик по количеству пассажиров сообщил о 55-процентном росте прибыли за три месяца, завершившиеся в июне, на фоне подъема средних тарифов на 1 процент в годовом выражении в связи с более поздней, чем в прошлом году, Пасхой.

"Это конкурентный рынок. Тарифы могут снизиться на 7, 8, возможно, даже 9 процентов, за три месяца, завершающиеся 30 сентября", - сказал Reuters финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Снижение тарифов в годовом выражении, скорее всего, составит в среднем 8 процентов за шесть месяцев, завершающихся 31 марта 2018 года, сказал он.

Прибыль после вычета налогов за три месяца, завершившихся в июне, составила 397 миллионов евро, в то время как аналитики, опрошенные компанией, в среднем ждали показатель в 366 миллионов евро.

Ryanair повторила прогноз прибыли после вычета налогов на уровне 1,4-1,45 миллиарда евро за финансовый год, завершающийся 31 марта 2018 года. Аналитики, опрошенные компанией, прогнозируют годовую прибыль на уровне 1,488 миллиарда.