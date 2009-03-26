УЗ в 2009г. вложит 1,5 млрд. в припортовую инфраструктуру

«Укрзализныця» в текущем году направит 1,5 млрд. грн. капитальных инвестиций в развитие припортовой инфраструктуры, в частности железнодорожных припортовых станций и подходов к ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

Как отметил он, в первую очередь это касается завершения модернизации участка Кременчуг-Бурты-Корыстовка». Этот участок мы электрифицируем и заканчиваем укладку вторых путей, что позволит нам фактически на 100% сделать электрифицированным и двухпутевым основной транзитный ход из России в направлении украинских морских портов Большой Одессы», - отметил он.

Вторым основным направлением является развитие и модернизация направления Знаменка-Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой. «Это также наше стратегическое направление, оно позволит нам модернизировать в корне саму инфраструктуру, то есть запланирована и электрификация и строительство вторых главных путей, что решит задачу второго двухпутевого входа в Крым для развития потенциала глубоководных крымских портов», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

По его словам, несмотря на то, что модернизация припортовой инфраструктуры будет главным проектом в этом году, не будет также забыта необходимость развития грузовой базы. В частности, по данным В.ЧОРНОГО, несмотря на то, что сейчас простаивает 37 тыс. грузовых вагонов, в 2009 г. планируется закупить 1860 грузовых вагонов. Кроме того, более 4 млрд. грн. направят на закупку пассажирских вагонов и локомотивов.