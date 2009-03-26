Автогрузоперевозчиков "нагрузили" кипой сопроводительных документов

20 марта 2009 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины №207 «Об утверждении перечня документов необходимых для осуществления перевозки груза автомобильным транспортом внутреннего сообщения», которое было принято еще 25 февраля 2009 года. В данном Постановлении Кабинет Министров утвердил перечень документов необходимых для осуществления перевозки груза автотранспортом на территории Украины.

Как прокомментировала юрист юридической компании «Шмаров и Партнеры» Юлия Постойко,само собой понятно, что наличие перечисленных в Перечне документов будут проверять работники Госавтоинспекции, а при их отсутствии – применять соответствующие меры.

Ю.Постойко подробно пояснила - кто и какой пакет документов должен иметь с свобой в дороге.

В принятом нормативном акте приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны быть у водителя предприятия или у частного предпринимателя при осуществлении перевоза груза:

- на договорных условиях;

- для собственных нужд.

Если осуществляется перевозка опасных и/или габаритных грузов, а, также грузов повышенной массы, водитель обязан иметь дополнительные документы.

Конкретно в Постановлении указано, что для водителя юридического лица или физического лица-предпринимателя, который осуществляет грузовые перевозки на договорных условиях , необходимы:

- фотокопия лицензии, засвидетельствованная автомобильным перевозчиком, или лицензионная карточка;

- документы на груз;

- удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и талон, который прилагается к удостоверению;

- регистрационный документ на транспортное средство или другой засвидетельствованный в установленном порядке документ, который подтверждает право управления, пользования или распоряжения транспортным средством;

- талон о прохождении государственного технического осмотра;

- полис (сертификат) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Для водителя юридического лица необходимым является также дорожное письмо с отметками о проведении предрейсового медицинского осмотра водителя и осмотра технического состояния транспортного средства.

Для водителя юридического лица либо для физического лица-предпринимателя, который осуществляет грузовые перевозки для собственных нужд:

- документы на груз;

- удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и талон, который прилагается к удостоверению;

- регистрационный документ на транспортное средство или другой засвидетельствованный в установленном порядке документ, который подтверждает право управления, пользования или распоряжения транспортным средством;

- талон о прохождении государственного технического осмотра;

- полис (сертификат) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Для водителя юридического лица необходимым является также дорожное письмо с отметками о проведении предрейсового медицинского осмотра водителя и осмотра технического состояния транспортного средства.

Кроме того, в случае перевозки опасного груза (*) требуется:

- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов;

- ДОПНВ - свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, которые перевозят опасные грузы;

- инструкцию на случай аварии или чрезвычайной ситуации;

- согласование маршрута перевозки опасного груза, выданное Госавтоинспекцией;

А для грузов с превышением габаритных или весовых ограничений - разрешение на движение автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, которое выдается Госавтоинспекцией.

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(*) Закон Украины «О перевозке опасных грузов» (от 24.09.2008 N 586-VI) дает такое определение. Опасный груз – это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и другой деятельности, которые в результате присущих им свойств при наличии определенных факторов могут во время перевозки повлечь взрыв, пожар, повреждение технических средств, сооружений и других объектив, причинить материальные убытки и вред окружающей среде, а также стать причиной гибели, травмирования, отравления людей, животных и т.д.

По результатам испытаний в установленном порядке в зависимости от степени их влияния на окружающую среду или человека эти вещества отнесены к одному из классов опасных веществ:

Класс 1 - взрывоопасные вещества и изделия;

Класс 2 - газы;

Класс 3 - легковоспламеняющиеся растворы;

Класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества; класс 4.2 - вещества, склонные к самовоспламенению; класс 4.3 - вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при сталкивается с водой;

Класс 5.1 - вещества, которые окисляют; класс 5.2 - органический пероксиды;

Класс 6.1 - токсичные вещества;

Класс 6.2 - инфекционные вещества;

Класс 7 - радиоактивные материалы;

Класс 8 - коррозийные вещества;

Класс 9 - другие опасные вещества и изделия;