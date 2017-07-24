Ryanair хочет купить итальянскую авиакомпанию

Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair направил предварительное необязательное предложение итальянской авиакомпании Alitalia о ее приобретении, сообщает Прайм со ссылкой на представителя Ryanair.

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"Мы направили предварительное предложение о покупке. Я пока ничего не могу сказать, кроме того, что мы считаем правильным участвовать в этом процессе", - сказал финансовый директор Ryanair Нил Сорахан (Neil Sorahan).

Как сообщали СМИ в середине июня, Alitalia подала документы в суд Нью-Йорка по делам о банкротстве.

В мае сообщалось, что временное руководство находящейся в кризисе итальянской Alitalia должно в течение двух недель подготовить программу продажи национального перевозчика. Правительство Италии ранее решило предоставить Alitalia государственный заем в размере 600 миллионов евро для обеспечения функционирования компании в течение примерно полугода чрезвычайного управления.

Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает полеты между 210 аэропортами в 33 европейских странах, выполняет более 2,2 тысячи рейсов в сутки. Штат составляет 13 тысяч сотрудников.

Итальянская авиакомпания Alitalia была основана в 1946 году. В настоящее время она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии и пятым по величине в Европе. Etihad Airways владеет 49% акций итальянской компании. Еще 51% акций распределены между крупнейшими банками Италии UniCredit и Intesa Sanpaolo.