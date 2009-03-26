Киевские маршрутки завтра полноценно заработают

Маршрутные такси Киева начнут завтра полноценную работу.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил глава ассоциации автоперевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ, комментируя сегодняшнюю акцию протеста Национального комитета спасения бизнеса против действий киевских властей.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, маршрутки на сегодня «разъехались по паркам отдыхать», а завтра начнут полноценную работу. По словам В.ЛИПЕЦКОГО, акция завершена, поскольку в ходе проведения митинга под Секретариатом Президента было найдено взаимопонимание с представителями власти, и на вторник, 31 марта, назначено совещание при участии всех заинтересованных сторон, на которое будут приглашены министерства, к которым бизнесмены имеют вопросы, представители прокуратуры, АМК, КГГА.

«В Секретариате Президента нас выслушали и признали требования правомерными и законными, попросили время до вторника, чтобы изучить требования», - сказал В.ЛИПЕЦКИЙ. По его словам, совещание по проблемным вопросам будет проведено в СП под руководством заместителя главы Секретариата Президента Украины Марины СТАВНИЙЧУК. «Дано поручение пригласить на совещание представителей КГГА», - отметил В.ЛИПЕЦКИЙ. По его словам, в то же время, при проведении акции под стенами КГГА никто к митингующим не вышел.

При этом глава ассоциации автоперевозчиков-работодателей "Столица" извинился перед киевлянами за причиненные неудобства. "Нас вынудили это сделать, мы три месяца пытались решить вопрос другими путями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 9.00 порядка 800 маршрутных такси приняли участие в акции протеста бизнесменов против действий Киевской городской государственной администрации. Маршрутки были выставлены на Крещатике и прилегающих улицах. Маршрутчики принимали участие в акции Национального комитета спасения бизнеса против действий киевской власти. Акция началась возле стен Киевской городской администрации, после чего протестующие направились к Секретариату Президента Украины.

По данным представителя Ассоциации малых архитектурных форм Николая КРИВОРОТА, в акции приняли участие представители разных профессий - от врачей до таксистов.

Он сообщил, что попытки поиска диалога с властями, предпринимаемые как представителями бизнеса, так и представителями других сфер, на работу которых решения КГГА оказали негативное влияние, не принесли должного результата. По его словам, именно невозможность создания конструктивного диалога с властями столицы вынуждает участников акции обратиться к Президенту Украины.