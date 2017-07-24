На лето Укрзализныця назначила еще один поезд в Одессу

На летний период "Укрзализныця" назначила в южном направлении еще один поезд - № 782/781 Одесса – Хмельницкий. Он будет курсировать с 25 июля по 5 сентября по вторникам, а именно: 25 июля, 1, 8, 15, 22 и 29 августа и 5 сентября, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Это уже тридцать второй поезд, который будет курсировать в этом году в период летних отпусков.

Отправление поезда из Одессы в 12:57 и прибытие в Хмельницкий в 20:00. Обратно из Хмельницкого отправление в 20:54 и прибытие в Одессу в 04:22.

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Поезд будет курсировать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку. В его составе – купейные, плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения.

Кроме этого поезда в одесском направлении курсируют летние поезда: № 221/521/222 Киев, Житомир – Белгород-Днестровский, № 288 Чернигов – Белгород-Днестровский, № 191/192 Одесса – Мариуполь, № 270/269 Одесса – Харьков, № 251/252 Днепр – Одесса, № 271/272 Харьков – Одесса, № 258/257 Львов – Одесса, № 761/762 Киев – Одесса, № 223/224 Киев – Одесса, № 228 Одесса – Львов, № 223/224 Киев – Одесса.

Всего на период летних пассажирских перевозок Укрзализныця назначила 32 летних поезда в популярных направлениях, в частности в Одессу, Херсон, Бердянск, Геническ, Новоалексеевку. В прошлом году в период летних перевозок курсировали 28 летних поездов.

Также Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр – Одесса, № 92/91 Константиновка – Одесса, № 134/133 Николаев – Ивано-Франковск, № 136/135 Одесса – Черновцы, № 148/147 Одесса – Киев.