Украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 40%

Украинские авиакомпании в январе-июне 2017 года увеличили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 40% – до 4,6 млн человек, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, пассажирооборот авиационного транспорта за указанный период вырос на 45,8% – до 8,9 млн пасс./км.

Грузоперевозки авиационным транспортом за первые пять месяцев текущего года упали на 8,9% – до 4 тыс. тонн, а грузооборот по сравнению с январем-июнем прошлого года снизился на 2,4% и составил 113,3 млн т/км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, украинские авиакомпании в январе-мае 2017 года увеличили перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 42,5% – до 3,5 млн человек.

По итогам 2016 года авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 31,3% – до 8,3 млн человек, а грузоперевозки - на 7,4%, до 70 тыс. тонн.