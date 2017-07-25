Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал согласие на использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире, сообщила пресс-служба государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

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«Мы получили от Генерального штаба ВСУ согласие на использование базовых станций 3G в Житомире», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора УГЦР Вадима Гулько, написанные им в соцсети Facebook.

«Сегодня и завтра мы будем работать и днем, и, если надо, ночью, чтобы жители Житомира могли уже в среду ощутить все преимущества скоростного 3G», - подчеркнул он.

По словам Гулько, жители города Бердичева также получат доступ к 3G-связи.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие операторы мобильной связи были готовы запустить 3G-сеть в Житомире, однако этому препятствовало то, что была не завершена конверсия частот из военного в гражданское пользование.

Справка УНИАН. Украинский государственный центр радиочастот относится к сфере управления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые действуют в полосах радиочастот общего пользования: УГЦР выполняет работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех.