Двухэтажный поезд Skoda запустят по маршруту Харьков - Киев

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" изменит маршрут курсирования двухэтажного пассажирского электропоезда чешской компании Skoda, который с 29 июля будет курсировать по маршруту Харьков – Киев – Харьков, а на данный момент соединяет Киев с Харьковом, Полтавой и Винницей.

"Начиная с 29 июля скоростной поезд «Интерсити» № 719/720 будет курсировать из Харькова в Киев и обратно. Рейсы будут выполняться составом двухэтажного поезда чешского производства Skoda ежедневно, кроме вторника из Киева и среды из Харькова», - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Согласно сообщению, данный поезд №719/720 будет отправляться из Харькова в 5:51 и прибывать в Киев в 11:13. В обратном направлении поезд № 720 будет отправляться в 18:09 и прибывать в Харьков в 23:38.

В пресс-службе напомнили, что в харьковском направлении также курсируют три пары скоростных поездов категории «Интерсити+» № 722/721, № 724/723 и № 726/725 сообщением Киев - Харьков - Киев. Билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 4 ноября 2016 года после длительного простоя начала эксплуатировать пассажирский двухэтажный электропоезд чешской компании Skoda по маршруту, соединяющему Киев с Харьковом, Полтавой и Винницей.

Чешские электропоезда Skoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012 и курсировали на маршрутах из Симферополя в Харьков и Донецк, позже планировалось назначить их на маршрут Харьков - Донецк. В феврале 2014 года поезда поступили в управление Южной железной дороги из управления "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК), которая эксплуатирует скоростные поезда.

Два электропоезда Skoda являются двухсистемными (курсируют по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час.