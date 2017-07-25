Польша и Румыния будут развивать железнодорожный коридор между тремя морями

Транспортные компании Польши и Румынии будут развивать железнодорожный коридор между тремя морями. Польская ж/д компания PKP Cargo и Администрация порта Гданьск подписали меморандум о сотрудничестве с румынской ж/д компанией CFR Marfa и портом Констанца.

Читайте такжеУкраина и Польша реализуют несколько инфраструктурных проектов в Карпатском регионе

Документ направлен на развитие логистических услуг в так называемом коридоре "Триморье", который проходит между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, сообщили в Администрации порта Гданьск, передает ЦТС.

Стороны планируют развивать ж/д сообщение между крупнейшими портами Польши и Румынии - Гданьском и Констанцой. PKP Cargo и CFR Marfa намерены задействовать своих партнерских экспедиторов в перевозке грузов между этими портами. О деталях сотрудничества не сообщается.

Отметим, что польские транспортные компании все больше уделяют внимание созданию коридора между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В 2014 году PKP Cargo купила чешскую ж/д компанию AWT, благодаря чему получила доступ к рынкам Словении, Хорватии, Румынии и Болгарии. Также PKP Cargo проявляла интерес к покупке хорватской ж/д компании HŽ Cargo.