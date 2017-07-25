ЕБРР выделит "Укрзализныце" $150 миллионов на закупку грузовых вагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит акционерной госкомпании "Укрзализныця" кредит в размере 150 миллионов долларов на закупку грузовых вагонов 18 октября 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕБРР.

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"Средства ЕБРР будут использоваться для закупки универсальных грузовых вагонов общего назначения. В рамках программы обновления подвижного состава "Укрзализныця" определила необходимость приобретения около 24 тысяч открытых грузовых вагонов и в настоящее время ищет поддержки ЕБРР для частичного финансирования начального этапа программы, которая предполагает приобретение около 6,5 тысячи открытых грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общая стоимость проекта оценивается в размере до 240,7 миллиона долларов, который, как ожидается, будет софинансироваться за счет собственных взносов компании и грантового финансирования задач по техническому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выделят акционерной госкомпании "Укрзализныця" кредит в гривне, эквивалентный 150 миллионов долларов, на закупку вагонов.

23 июня "Укрзализныця" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о предварительных условиях финансирования на приобретение новых грузовых вагонов на сумму 260 миллионов долларов, из которых 150 миллионов долларов - кредитование от ЕБРР, 110 миллионов долларов - за счет других источников финансирования "Укрзализныця".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.