Скоростной поезд из Киева в Запорожье будет курсировать чаще

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на летний период назначила дополнительные рейсы скоростного поезда «Интерсити» № 736/735 по маршруту Киев - Запорожье - Киев.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", поезд будет осуществлять дополнительные рейсы из Киева и Запорожья по вторникам и субботам, а именно 25, 29 июля и 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 августа.

Поезд будет отправляться из Киева в 14:49 и прибывать в Запорожье в 21:57. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 6:10.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутые поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила о том, что на сезон летних перевозок продлит маршруты следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза.