"Укрзализныця" запустит еще один вагон из Киева в болгарскую Варну

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Болгарию на летний период запустит дополнительный беспересадочный вагон по маршруту Киев - Варна (Болгария), который начнет курсировать с 28 июля этого года.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", беспересадочный вагон будет отправляться из Киева в составе поезда № 50 Киев - Трускавец 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени, а из Львова этот прицепной вагон будет курсировать в составе поезда № 451/1004 Минск - Варна - Минск формирования Белорусской железной дороги и прибывать в Варну через сутки в 10:30 по местному времени.

В обратном направлении вагон будет отправляться из Варны 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени и прибывать в Киев через сутки в 07:30 по киевскому времени.

"Беспересадочным вагоном для поездки в Болгарию могут воспользоваться не только киевляне, но и жители Фастова, Казатина, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Коломыи, Черновцов, где поезд будет делать остановки во время следования по территории Украины", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, стоимость проезда из Киева в Варну ориентировочно составляет 2840 гривень, из Львова в Варну – 2400 гривень.

В пресс-службе напомнили, что прямое железнодорожное сообщение Киев - Варна "Укрзализныця" ввела в июне 2017 года.

Кроме Болгарии, поезда и беспересадочные вагоны "Укрзализныци" сегодня курсируют из городов Украины в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Польшу.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 15 июня запустила поезд по маршруту Львов - Варна (Болгария), а с 24 июня поезд по маршруту Киев - Варна (Болгария).