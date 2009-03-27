Операторы связи подписали Меморандум

24 марта состоялось подписание Меморандума о принципах деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций при предоставлении услуг потребителям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

«Целью подписания данного Меморандума является утверждение цивилизованных и прозрачных принципов формирования рынка телекоммуникаций Украины и осуществления первого шага по урегулированию проблем, которые сложились на телекоммуникационном рынке в условиях кризиса, укрепления партнерских взаимоотношений и координации усилий, направленных на создание благоприятных организационных и экономических условий для преодоления кризисных явлений», - отмечается в сообщении.

Меморандум подписан председателем НКРС, председателем Общественного совета при НКРС и представителями участников рынка телекоммуникаций: ООО “Астелит”, ООО "Голден телеком", ЗАО “Датагруп”, ООО “International Telecommunication Company”, ООО “Интертелеком”, ЗАО, "Киевстар Дж.Эс.Эм.", ООО ВК “Крымтел”, ЗАО “Украинская мобильная связь”, ЗАО “Украинские радиосистемы”, ОАО “Укртелеком”, Телекоммуникационная группа Vega, Ассоциация “Wireless Ukraine”, Ассоциация “Телекоммуникационная палата Украины”.

По данным пресс-службы, результатом подписания Меморандума стали ряд договоренностей между операторами и провайдерами телекоммуникаций, в частности, о взаимном содействии в организации предоставления телекоммуникационных услуг надлежащего качества, обеспечения прав потребителей на свободный выбор телекоммуникационных услуг, обеспечения предоставления потребителям исчерпывающей информации, об условиях и стоимости услуг.

В рамках Меморандума также достигнута договоренность относительно соблюдения принципов добросовестности и честной деловой практики, принципов свободной рыночной экономики, своевременного предоставления информации, на запрос другой стороны относительно технической возможности предоставления взаимосоединения с целью предоставления услуг потребителям, содействия усовершенствованию нормативно- правовой базы в сфере телекоммуникаций.

«Операторы и провайдеры взяли обязательство приложить максимум усилий для соблюдения основных принципов Меморандума и взаимной поддержки.

Меморандум открыт для присоединения всех операторов и провайдеров, которые поддерживают его принципы», - говорится в сообщении.