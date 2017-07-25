"Укртелеком" с начала года удвоил прибыль

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в два раза - до 355,3 миллиона гривень.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, доход компании остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года, сократившись на 1,5% - до 3,154 миллиарда гривень с 3,202 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Укртелекома" за отчетный период увеличилась на 18% - до 1,35 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза - до 244 миллионов гривень.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного Интернета более 1,6 миллиона клиентов.