Крупнейшие мобильные операторы Украины запустили 3G-связь в Житомире

Крупнейшие украинские операторы мобильной связи Киевстар, «ВФ Украина», работающий под брендом Vodafone, и lifecell запустили 3G связь в Житомире.

"Киевстар" первым среди телеком-операторов запустил 3G-связь в Житомире и пригороде», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, одновременно с областным центром, 3G связь получили еще 23 населенных пункта Житомирской области, среди которых - города и поселки Бердичев, Коростышев, Чуднов, Андрушевка, Дениши и другие.

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Сообщается, что на сегодня более 300 городов и сел Житомирской области пользуются 3G-связью "Киевстар". Скоростной мобильный интернет «работает» и на участке международной трассы М06 (Киев - Чоп), которая проходит через территорию области.

"25 июля 2017 года 3G-сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию в Житомире - последнем не покрытом скоростным интернетом областном центре Украины", - говорится в сообщении пресс-службы оператора Vodafone.

"С 26 июля высокоскоростная 3G+ сеть официально работает в Житомире и еще в 342 городах и населенных пунктах Житомирской области после успешного тестирования смарт-покрытия специалистами компании", - сообщила пресс-служба оператора lifecell.

Как сообщал УНИАН, 24 июля "Киевстар" запустил 3G-связь в Житомире и пригороде. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал согласие на использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире, исполнительний директор УГЦР Вадима Гулько сообщил, что доступ к 3G связи получат абоненты трёх крупнейших операторов страны.