Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч

Министерство инфраструктуры согласовало проект постановления Кабмина, в котором уменьшается разрешенная скорость транспорта в населенных пунктах Украины до 50 км/ч.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

Проектом предусматривается, что скорость движения транспортных средств в населенных пунктах будет уменьшена с 60 до 50 км/ч. При этом в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена скорость не более 60 км/ч.

"В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий", - сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление главы "Укравтодора" Славомира Новака.