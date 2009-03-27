В центре Киева сгорел дорогой внедорожник (ФОТО)

В центре Киева, на ул. Рейтарской, стоят сгоревшие «остатки» внедорожника Аcura MDX. Как передает корреспондент УНИАН, авто выгорело полностью, при этом пострадало находящееся рядом здание.

(фото УНИАН)

Судя по виду, машина горела недавно, возможно, прошедшей ночью.

По состоянию на 15.00, возле машины никого не было, ограждений тоже, никаких действий правоохранительные органы не проводили.

(фото УНИАН)

Стоимость машины – порядка 60 тыс. долларов. Бренд принадлежит японскому автопроизводителю Хонда и официально в Украине не представлен.