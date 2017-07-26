На столичном Подоле с августа открывают пешеходные зоны: изменится схема дорожного движения

С 1 августа на столичном Подоле изменится схема организации дорожного движения в связи с открытием пешеходных зон. Об этом сообщил председатель Подольской РГА в г. Киеве Валентин Мондриевский в Facebook.

Читайте такжеВ столичном метро задержали пассажира с пистолетом и патронами

«В тестовом режиме пешеходной станет зона от улицы Сагайдачного до Андреевской улицы. Парковки перед Киево-Могилянской академией и Подольской райгосадминистрацией станут пешеходной зоной без автомобилей (кроме спецтранспорта)», - уточнил руководитель района.

По его словам, пока решено, что такой вариант пешеходных зон будет действовать в тестовом режиме до середины сентября. В случае положительных отзывов он будет действовать на постоянной основе.

«Как объехать? Автомобилям можно двигаться с улицы Ильинской до улицы Сковороды. Также объехать можно будет по улицам Покровской и Братской. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты общественного транспорта», - сообщил Мондриевский.

По его словам, благодаря изменениям, Контрактовая площадь станет публичным пространством с пешеходной зоной, центром отдыха, «а не зоной МАФов и автомобилей». Кроме того, улучшится экологическое состояние территории.