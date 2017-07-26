"Укрзализныця" восстановит более 150 пассажирских вагонов – показала один до и после капремонта (фото)

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» в 2017 году планирует отремонтировать 153 пассажирских вагона. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука.

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Согласно сообщению, большинство вагонов - 91 единицу - железнодорожники отремонтируют на собственных производственных мощностях, остальные - на ремонтных заводах.

По словам Михальчука, проведение капитально-восстановительных ремонтов - это "требование сегодняшнего дня, когда "Укрзализныце" необходимо в короткий срок и при финансовых ограничениях восстанавливать парк пассажирских вагонов».

"Стоимость проведения КВР одного вагона - 8,5 млн грн. Такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 15 лет и увеличить межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. Стоимость нового вагона почти втрое выше, также отечественные вагоностроительные заводы имеют определенные ограничения в мощностях и не могут быстро построить большое количество новых вагонов. Именно поэтому обновляем парк вагонов всеми доступными способами. Имеем амбициозные планы в следующие три года обновлять КВР не менее 200 вагонов ежегодно", - сказал чиновник.

При проведении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов на 94% используются комплектующие украинского производства. В будущем планируется увеличить количество украинских комплектующих до 98%.

В настоящее время инвентарный парк пассажирских вагонов составляет более 4,5 тыс. единиц. Из них 57% - в возрасте от 28 до 41 года. 21% парка - в возрасте от 20 до 28 лет. 12% парка имеют возраст свыше 41 года. Остальные вагоны - моложе 20 лет. Средний возраст вагона - 30,1 года.

Также "Укрзализныця" показала, как выглядит пассажирский вагон до и после капитально-восстановительного ремонта. Первый из отремонтированных вагонов через несколько дней начнет курсировать в Одессу.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» объединила все подразделения пассажирских перевозок шести региональных филиалов в один филиал «Пассажирская компания»

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль «Укрзализныци» составила 303 млн грн.