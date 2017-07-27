В аэропортах США ужесточат проверку электронных устройств

Аэропорты Соединенных Штатов усилят проверки электронных устройств размером больше мобильного телефона из-за угрозы терактов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортной безопасности (TSA) США, передает Громадське.

Будет введен досмотр габаритной электроники, включая ноутбуки, электронные книги и планшеты, отдельно от багажа и ручной клади. То есть, нужно будет вынуть все гаджеты из сумок и положить их в корзину для осмотра. Ранее такое требование существовало только для ноутбуков.

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«Критически важно, чтобы TSA постоянно совершенствовала процедуры проверки безопасности, чтобы предупредить появление угроз и защитить пассажиров. Разделяя персональные электронные устройства, офицеры TSA могут больше сосредоточиться на выявлении сигналов тревоги и прекращению террористических угроз», — объясняют в Управлении.

Новые правила будут касаться всех внутренних и международных рейсов. Ранее управление тестировало в 10 аэропортах США.