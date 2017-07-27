Гройсман назвал причину ухода Ryanair из Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, почему произошла дискоммуникация и Ryanair ушел из Украины. В интервью "Новому времени" он заявил, что в Украине не было стратегического видения отрасли авиаперевозок в целом.

"Я привлек инвестиционный офис, правительство, Мининфраструктуры плюс аэропорт Борисполь. И дал поручение Мининфраструктуры: разработать стратегию развития аэропортов. В Киеве должен быть международный хаб Борисполь, городской аэропорт и, например, Гостомель. Гостомель может стать лоукостаэропортом, который увеличит наш общий потенциал в 2–3 раза, но этим нужно заниматься", - отметил глава правительства.

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По его словам, договоренностей с Ryanair необходимо достигать на взаимовыгодных для государства и частного перевозчика условиях - эту задачу он поставил перед Мининфраструктуры, перед офисом инвестиций и аэропортами.

"Я не знал о подписанном [министром] меморандуме [с авиакомпанией], я его в глаза не видел. Узнал о нем, когда скандал уже разгорелся. Изначально министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обговаривались. И это привело к тому, что Ryanair сказал: мы не будем вести с вами переговоры — мол, вы написали, так вот и выполняйте. Это была слабая переговорная позиция с самого начала", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.

Руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь". По словам Рябикина, в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

Полный текст интервью Гройсмана читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 28 июля 2017 года.